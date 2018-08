Buxusmot zit nu in bijna heel Nederland

De natuurwebsite Nature Today meldt donderdag dat de vlinder dit jaar ook steeds vaker in het noorden gezien wordt. Als de Wadden bereikt zijn, zit de soort in heel Nederland.

De motten staan in Nederland vooral bekend om hun rupsen, die buxusplanten in een rap tempo kunnen aantasten. Volgens de Vlinderstichting heeft de buxusmot in Nederland geen vijanden, waardoor ze als invasieve soort beschouwd kan worden.

De insectensoort is vermoedelijk rond 2005 via een import uit Azië in Duitsland beland. Twee jaar later werd de buxusmot voor het eerst in Nederland gesignaleerd.

