Zeldzame flamingo's leggen door hittegolf eerste eieren sinds 2003

De flamingo's, die hun naam danken aan hun oorspronkelijke leefgebied in het Zuid-Amerikaanse Andesgebergte, leven in een natuurreservaat in het Engelse Gloucestershire. Onderzoekers hebben vastgesteld dat er in totaal negen eieren zijn gelegd.

Ook de verwante Chileense flamingo's die in het reservaat leven, hebben eieren gelegd. Een paar daarvan zijn ondergebracht bij de Andesflamingo's, omdat die volgens wetenschappers nu in de "opvoedkundige modus" zijn. Wellicht heeft de recente hittegolf in Europa de gebruikelijke leefomstandigheden van de vogels nagebootst.

Naar schatting leven er nog zo'n 30.000 Andesflamingo's in het wild in Argentinië, Bolivia, Chili en Peru. Sinds 2016 staat de Andesflamingo op de lijst van bedreigde diersoorten die door de internationale unie voor natuurbescherming is opgesteld.