'Aantal schapen dat door wolven wordt doodgebeten fors toegenomen'

Tegen de Volkskrant zegt het Faunafonds dat het oprukken van de wolf ervoor zorgt dat het aantal schadeclaims door boeren is gestegen. Dit jaar zijn er tot dusverre 35 claims ingediend bij het fonds voor 134 schapen die door een wolf zijn doodgebeten. Het voorlopige taxatiebedrag heeft een waarde van 15.000 euro.



In 2016 waren er acht meldingen van in totaal 21 doodgebeten schapen. Toen is er 7.800 euro uitgekeerd. Over het hele jaar 2015 was er geen enkel incident met wolven.



De schadevergoeding die boeren nu van de overheid krijgen voor elk doodgebeten schaap is volgens de schapenhouders te laag. Zij roepen op tot een subsidieregeling om preventieve maatregelen tegen aanvallen van wolven te bekostigen. Een soortgelijke regeling bestaat al in Duitsland en in Zweden.



Daarnaast willen de boeren dat de overheid zich meer gaat inzetten om de wolf te weten. Het dier is een beschermede diersoort, waardoor de wolf niet beschoten of verdreven mag worden.

In het najaar wordt er een update verwacht van het Wolvenprotocol uit 2013. Volgens een woordvoerder van de gemeente Overijssel worden preventieve maatregelen meegenomen in de geactualiseerde versie, maar is het nog maar de vraag of er een vergoeding voor de schapenhouders komt.

