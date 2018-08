Politie helpt torenvalk uit autogrill in Amsterdam

De torenvalk werd maandag gevonden in de auto en bleek twee poten gebroken te hebben. Hij is daarvoor behandeld. "Het is nog even afwachten of hij goed herstelt", vertelt een medewerker van de dierenambulance aan Het Parool.

Hoe de vogel in de grill is terechtgekomen, is niet bekend. "Het is geen standaard plek voor valken om te zitten, zoals katten in de winter dat wel doen", citeert de krant de medewerker.

"Waarschijnlijk zat de vogel op de grond en is er iets misgegaan. Misschien is de auto eroverheen gereden of schrok de valk ergens van en vloog hij omhoog. Aan zijn twee gebroken poten te zien, is hij er in ieder geval niet uit eigen beweging in geklommen."

De dierenambulance acht het onwaarschijnlijk dat de vogel eerst is aangereden. "De vogel was daarvoor nog te gezond. Als hij was aangereden, zou hij veel meer gehavend zijn."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!