Pinguïn op kinderboerderij overleden door chloorvergiftiging

Dat laat een medewerker van de kinderboerderij dinsdag aan NU.nl weten. Een tweede pinguïn is ernstig gewond geraakt en is naar de dierenarts gebracht. Het dier is afhankelijk van sondevoeding en overleeft het naar verwachting niet.

Het groene water in het verblijf van de zwartvoetpinguïns kleurde vorige week onverwachts blauw door chloor. Daarop werd besloten het water te verversen. Een dag later bleken twee van de drie pinguïns ernstig ziek. De dierenarts trof verbrandingsverschijnselen aan in hun slokdarm, luchtpijp en longen.

De kinderboerderij gebruikt zelf geen chloor en vermoedt daarom dat iemand chloortabletten in het water heeft gegooid. Het is onbekend wie hier verantwoordelijk voor is en wat het motief was. Op het terrein zijn geen beveiligingscamera's aanwezig.

Hoewel het verboden is, komt het volgens de kinderboerderij regelmatig voor dat bezoekers dieren voeren. Zo kregen de otters van Daalhoeve bitterballen en vis toegestopt.

Overlijden pinguïn gemeld bij dierenpolitie

De kinderboerderij reageert bedroefd op het nieuwste incident. "Het is bijzonder triest, omdat de pinguïns zich goed hadden gewend en zich thuis voelden in hun verblijf", staat in een verklaring. Het overlijden van de pinguïn wordt gemeld bij de dierenpolitie.

De derde pinguïn van de kinderboerderij keert vanwege het incident niet terug naar Daalhoeve. Er wordt gezocht naar een dierenpark dat de verzorging van het dier op zich wil nemen.

Eerder ontving de kinderboerderij veel kritiek vanwege het huisvesten van zwartvoetpinguïns. Na vele klachten voerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een nieuwe inspectie uit op het terrein. Daaruit bleek dat de opvang van de dieren voldeed aan de eisen, aldus de kinderboerderij.

De zwartvoetpinguïn komt oorspronkelijk voor aan de kust van zuidelijk Afrika en de eilanden daar in de buurt.

