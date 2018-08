Weidesprinkhaan voor het eerst in 26 jaar waargenomen

De sprinkhaan werd voor het laatst in 1992 in het iets noordelijker gelegen Denekamp gezien. Daarna werd ervan uitgegaan dat de soort in Nederland was uitgestorven.

In De Lonnekerberg werd het insect gezien tijdens een reguliere monitoring. De weidesprinkhaan is een mannetje. De komende tijd wordt bekeken of er meer dieren in het gebied leven.

Ecologisch onderzoeker Martijn Bunskoek nam de sprinkhaan waar. "Ik heb er een nacht slecht van geslapen. Ik heb dit seizoen vaker leuke waarnemingen gedaan, maar deze spant de kroon. Het zou natuurlijk helemaal geweldig zijn als we een populatie kunnen vaststellen", zegt hij op de website van Landschap Overijssel.

De weidesprinkhaan is gezien in een gebied waar onlangs maatregelen zijn genomen om een beek te laten herstellen. In een weiland zijn afgravingen gedaan, waardoor grondwater door het weiland kan stromen. Ook wordt er later gemaaid, waardoor meer insecten op het gebied afkomen.