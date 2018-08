Noorse rendieren schuilen vanwege hitte in koele verkeerstunnels

Rendieren zoeken in de zomer wel vaker tunnels op, maar het aantal ligt dit jaar mogelijk hoger, meldt AFP. Dat zou komen door de extreem hoge temperaturen in het noorden.

In de provincie Finmark is vorige maand een temperatuur van 33,3 graden gemeten. Volgens de meteorologische dienst van Noorwegen is het daar in juli nog nooit zo warm geweest. Woensdag sneuvelde opnieuw een record. Toen was het 31,2 graden in Finmark.

Een medewerker van de Noorse regering zegt dat rendieren en schapen vanwege de hitte tunnels en andere schaduwrijke plekken opzoeken. Dat heeft tot op heden geen grote verkeersongelukken tot gevolg gehad, laat hij weten.