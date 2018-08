Dierenambulance vindt koningspython langs een weg in IJmuiden

Rond 22.30 uur kreeg de dierenambulance van de politie een melding over het dier. "We zijn bekend met dit soort slangen, daar worden we ook voor getraind", zegt een van de vrijwilligers tegen NU.nl.

Het vangen ging uiteindelijk best makkelijk. "De slang bleef rustig liggen. Het was natuurlijk ook al iets koeler in de avond", vertelt de vrijwilliger.

Het dier is overigens niet gevaarlijk voor mensen. "Ondanks zijn naam is het een relatief kleine slang." De soort is niet giftig en van nature relatief rustig en vriendelijk.

De eigenaar van de geel-zwarte python heeft zich nog niet gemeld. Tot die tijd verblijft het dier op een veilige plek.