Zeldzame jonge visarend uit nest de Biesbosch overleden

''We hopen nog steeds dat we ongelijk hebben, maar gezien de waarnemingen van een natuurfotograaf die urenlang heeft geobserveerd, lijkt het toch wel duidelijk dat het derde jong niet meer in het nest aanwezig is'', vertelt boswachter Thomas van der Es aan RTV Rijnmond.

In heel Nederland is maar één nest met visarenden. De boswachter had gehoopt dat alle drie de vogels het zouden overleven. De oorzaak van de dood van de vogel is niet bekend. De overleden visarend was de kleinste van de drie.

Volgens Van der Es is het bijzonder dat er in dit stadium nog een jong komt te overlijden. De andere twee visarenden zijn in gezonde toestand en kunnen elk moment voor het eerst uitvliegen.