Apenheul sluit deel park om temperaturen van meer dan 50 graden Celsius

Dat is zowel voor het personeel als voor de bezoekers van Apenheul niet gezond, aldus een woordvoerster van het park.

Berberapen leven in het wild in het Atlasgebergte in Marokko. Hun leefgebied is nagebouwd in Apeldoorn. Het grote, rotsachtige gebied met veel zand ligt vol in de zon. Bezoekers kunnen tussen de vrij grote apen rondwandelen. ''Om die reden zijn er ook veel dierenverzorgers in het gebied, die opletten of alles goed gaat tussen de mensen en de apen. Dat is onder de huidige omstandigheden geen doen meer'', volgens Apenheul.

De 22 apen kunnen in hun leefgebied voldoende schaduw vinden tussen de rotsen. Zodra het afkoelt, gaat het berberapengebied in de middag weer open.