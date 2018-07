Te vroeg geboren pinguïn London Zoo gered door verzorgers

Het ei van Rainbow, zoals de pinguïn genoemd is, werd per ongeluk kapotgemaakt door een van haar ouders. Als dat gebeurt, dan stoten de ouders het kind altijd af, ook als de pinguïn in leven blijft.

Toen de verzorgers doorhadden dat het kuikentje nog leefde, hebben ze het ei voorzichtig helemaal kapotgemaakt, waarna de pinguïn in een incubatieruimte werd gezet.

"We waren enorm blij toen we zagen dat ze om eten begon te vragen", zegt verzorger Suzi Hyde tegen Reuters. "Dat was het eerste moment dat we het idee kregen dat ze het zou gaan redden."

Zwemles

Rainbow werd driemaal per dag met de hand gevoerd, terwijl ze tegen een pinguïnknuffel aan lag. Ze lag de hele tijd onder een hittelamp om te kunnen groeien. Na tien weken was de pinguïn van 73 gram tot 3 kilogram gegroeid.

Daarom wordt Rainbow binnenkort overgeplaatst naar een plek waar ze zwemles krijgt. Als ze dat onder de knie heeft, mag ze naar het verblijf waar de tachtig andere pinguïns ook verblijven.

