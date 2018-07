Twee kinderen gewond bij mogelijke haaienaanval New York

Een twaalfjarig meisje en een dertienjarige jongen zwommen woensdag bij Fire Island, zo'n 50 kilometer ten oosten van Manhattan, schrijft CBS New York.

Na de aanval werden de kinderen snel geholpen door medisch personeel. Ze zullen naar verwachting volledig herstellen.

De jongen was met een kleine surfplank in het water aan het spelen toen de vis toesloeg. Bij de behandeling van de jongen werd een kleine tand uit zijn been gehaald. De tand wordt onderzocht om na te gaan of het echt om een haai ging.

Het meisje stond tot haar middel in het water op een andere locatie bij Fire Island toen zij werd gebeten. Toen ze keek wat de pijn had veroorzaakt, zag ze een vin in het water. Naar schatting was de vis zo'n 90 tot 120 centimeter groot.

Tien gevallen

Haaienaanvallen komen vrijwel nooit voor in het gebied. Er zijn slechts tien gevallen gedocumenteerd, de laatste geverifieerde aanval door een haai was in 1948.

Vanwege de twee incidenten zijn de stranden van Fire Island tot nader order gesloten voor het publiek.