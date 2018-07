Acht zeldzame zwarte neushoorns sterven tijdens verplaatsing in Kenia

In totaal werden veertien zwarte neushoorns naar het in het zuidoosten van Kenia gelegen Tsavo East verplaatst. Uit onderzoek van de autoriteiten blijkt dat de dieren zijn gestorven aan zoutvergiftiging na het drinken van water in hun nieuwe verblijfplaats.

Het was de bedoeling om daar de populatie te vergroten. De verhuizing vond vorige maand al plaats, maar het overlijden van de zeldzame dieren is nu pas bekendgemaakt. Naar aanleiding van het indicent wordt de verplaatsing van neushoorns in Kenia stopgezet.

Volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) zijn er naar schatting slechts vijfduizend zwarte neushoorns. De dieren worden bedreigd door onder meer stropers die op hun hoorns uit zijn.