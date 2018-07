Grote bedrijven laten melkkoeien vaker grazen in de wei

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2018.

In Nederland grazen zo'n 1,16 miljoen melkkoeien buiten. Vooral bij grote bedrijven is het aandeel gestegen.

Vorig jaar graasde 68 procent van de 1,7 miljoen melkkoeien in Nederland buiten. Dat was iets meer dan in 2015 en 2016; toen ging het om 65 procent. In de jaren daarvoor nam het percentage koeien op stal toe. Volgens de landbouwtelling graasde in 2010 nog 74 procent buiten.

Vooral bedrijven met meer dan honderd melkkoeien kozen er vorig jaar voor om de dieren naar buiten te verhuizen. Bij kleinere bedrijven staan melkkoeien al minder vaak op stal. Van alle bedrijven pastte 78 procent vorig jaar weidegang toe.

