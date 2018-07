Australische parkwachters vangen 4,7 meter lange krokodil

De 600 kilo zware en 4,7 meter lange krokodil werd gevangen in de Katherine-rivier in een afgelegen plaats in het noorden van het land. Het zestig jaar oude dier is naar een krokodillenboerderij gebracht om de rest van zijn leven door te brengen.

Parkwachters zochten de krokodil al sinds 2010. Maandag zijn ze erin geslaagd het dier te verdoven, meldt het ministerie van Toerisme. De krokodil zwom in een val, die twee weken geleden is gezet. "Hij is verplaatst, zodat menselijk contact in de meer bevolkte gebieden kon worden voorkomen", aldus het ministerie.

"Het vangen is opwindend, maar je moet bewondering hebben voor de omvang en de leeftijd van het dier", zegt een betrokken parkwachter zegt tegen ABC.

Australië herbergt naar schatting ruim 150.000 krokodillen. Geregeld worden de dieren gevangen, om te voorkomen dat ze in de buurt komen van bewoonde gebieden. In 2017 zijn 371 krokodillen gevangen in het Noorderlijk Territorium. Voor dit jaar staat de teller tot dusver op 190.

In 1974 werd in hetzelfde gebied de grootste krokodil ooit gevangen in Australië. Dit dier was 6,4 meter lang.