'Leeftijd ivoor op certificaten aangepast om verkoopregels te omzeilen'

Dat zegt de actiegroep Avaaz dinsdag op basis van een onderzoek naar meer dan honderd ivoren voorwerpen door de Universiteit van Oxford. Daaruit blijkt dat 75 procent het ivoor van na 1947 was en 20 procent van na 1989.

Ook in Nederland is dit ivoor nog te koop, meldt dagblad Trouw dinsdag op basis van dat onderzoek. Avaaz heeft achttien ivoren voorwerpen in Nederland gekocht. Veertien voorwerpen zijn via Marktplaats aangeschaft en vier bij antiekwinkels. De NOS meldt dat dertien voorwerpen van na 1947 waren.

In de Europese Unie mogen ivoren producten die voor 1947 zijn vervaardigd, worden verkocht. Voor ivoor van tussen 1947 en 1990 is een certificaat nodig om het legaal te kunnen verkopen. Alles wat daarna is van ivoor is gemaakt, mag niet worden verhandeld.

Voor kopers kan het lastig zijn om illegaal ivoor te herkenen. De onderzoekers weten door koolstofdatering hoe oud het ivoor is. Door naar de koolstofatomen te kijken, kan de leeftijd van het ivoor worden nagegaan. Kopers moeten afgaan op certificaten en het woord van de verkoper.

De Europese Commissie heeft vorige maand voorgesteld de handel in ivoor volledig te verbieden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!