Zes verschillende wolven bezochten Nederland in voorjaar

Dat concludeert Wageningen Environmental Research, een onderzoeksinstituut voor de groene leefomgeving en onderdeel van Wageningen Universiteit. De onderzoekers hebben gebruikgemaakt van een speciale DNA-techniek.

"Met deze techniek kunnen we achterhalen welk individu het betrof, wat het geslacht is, en waar het dier vandaan kwam", zegt populatiegeneticus Arjen de Groot.

Van doodgebeten of verwonde schapen die in het afgelopen voorjaar op verschillende locaties gevonden zijn, werd het DNA afgenomen. Het genetisch materiaal werd vergeleken met de database van het Duitse onderzoeksinstituut Senckenberg, dat een database met DNA-profielen van de Duitse wolvenroedels beheert.

In maart werden in Drenthe schapen en lammeren aangevallen. Van drie incidenten is de dader nu bekend: een mannetje uit een roedel in het Duitse Nedersaksen. Het dier werd korte tijd later doodgereden nabij het Vlaamse Opoeteren. Uit het DNA-onderzoek bleek hij de broer te zijn van een wolf die eind februari bij Bunschoten actief was. Beide dieren komen dus uit dezelfde roedel.

Draaiboek

Het Wageningse instituut blijft de DNA-monsters onderzoeken om meer inzicht te krijgen in het aantal wolven, hun geslacht en locaties. Veehouders kunnen zodoende rekening houden met de aanwezigheid van een wolf.

In 2016 verscheen het Operationeel draaiboek wolf, opgesteld door onder meer het Interprovinciaal Overleg en het ministerie van Economische Zaken. Volgens dit draaiboek is nu nog sprake van 'fase 1'; de wolf als incidentele zwerver. Inmiddels werken overheden deze zomer aan de volgende fase; de wolf vestigt zich hier, als paar of als roedel.

Hoefdieren

De afgelopen jaren werden in het oosten van het land en in Groningen herhaaldelijk wolven waargenomen die vanuit Duitsland in Nederland een kijkje kwamen nemen. In mei kwam voor het eerst in twee eeuwen de bevestiging dat er een wolf in Friesland rondliep.

Wolven leven doorgaans in roedels die uit een ouderpaar en hun nakomelingen van maximaal twee jaar oud bestaan. De roofdieren eten vooral middelgrote hoefdieren, zoals reeën, jonge edelherten en wilde zwijnen. Daarnaast zijn schapen vaak slachtoffer.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!