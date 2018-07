Groep stropers vermoedelijk opgegeten door leeuwen in Zuid-Afrika

De lichamen van de slachtoffers zijn eerder deze week aangetroffen in het reservaat bij Kenton-on-Sea, bericht de Zuid-Afrikaanse krant The Herald donderdag.

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen precies zijn gedood. "Kijkend naar de schoenen en spullen die zijn aangetroffen, vermoed ik dat het gaat om twee of drie mensen", zegt parkeigenaar Nick Fox tegen de krant. De politie ontdekte onder meer een jachtgeweer met geluidsdemper, een bijl en draadknippers. "De stoffelijke resten lagen verspreid over een groot gebied. Dus is het lastig om grondig te zoeken en al het bewijs te verzamelen."

De eigenaar twijfelt er niet aan dat de slachtoffers stropers waren. Dat zou blijken uit de teruggevonden spullen. Zo was de bijl vermoedelijk bedoeld om de hoorns van gedode dieren af te hakken. De politie onderzoekt of het teruggevonden geweer eerder door stropers of criminelen is gebruikt.

Verdoofd

Vermoedelijk zijn de stropers een grote groep leeuwen tegengekomen. "We weten niet precies hoeveel, maar er is weinig van de mensen over", aldus parkbeheerder Fox.

Meerdere leeuwen moesten worden verdoofd om alle menselijke resten te verzamelen. De politie heeft in het park gepatrouilleerd om te kijken of er overlevenden waren, maar er werd niks gevonden.

Alleen al in 2018 zijn negen neushoorns gedood door stropers in de Oost-Kaap, de provincie waar het park in ligt. In het afgelopen decennium ligt dat aantal voor heel Zuid-Afrika op meer dan zevenduizend, schrijft de BBC.