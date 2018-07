PLUS haalt producten eendenslachter uit schap om beelden dierenmishandeling

De samenwerking met de leverancier is per direct beëindigd, laat PLUS donderdag weten. De supermarktketen heeft het besluit genomen nadat dierenrechtenorganisatie Animal Rights beelden van dierenmishandeling naar buiten had gebracht.

Op de beelden, die afgelopen winter met een verborgen camera zijn gemaakt en via RTL Nieuws zijn verspreid, is te zien hoe een eend wordt doodgetrapt. Ook worden in de video eenden bij de vleugels opgepakt en rondgeslingerd. Volgens de dierenorganisatie gaat het om drie grote Veluwse eendenbedrijven. De ondernemingen zijn gevestigd in Dalfsen, Putten en Epe.

"Wij zien de beelden en die spreken voor zich. Het is onacceptabel. We hebben de leverancier gebeld en zijn erg geschrokken", meldt PLUS. De producten die uit de winkels worden gehaald, gaan naar lokale voedselbanken.

Crimineel

Gertjan Tomassen, directeur van Tomassen Duck-To in Ermelo, zegt dat er niets waar is van de beweringen over zijn bedrijf. Hij stelt dat dierenmishandeling "absoluut niet aan de orde is". "Al onze afdelingen zijn voorzien van cameratoezicht, dus wij weten precies wat er gebeurt. Wat Animal Rights doet, is crimineel'', zegt Tomassen.

Volgens hem is er continu toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op zijn bedrijf. ''Er lopen hier heel de dag inspecteurs rond'', aldus Tomassen. De directeur beraadt zich op stappen tegen de dierenorganisatie. ''We kijken wat we hiertegen gaan doen. Dit is heel vervelend. Ik krijg nu allemaal telefoontjes van boze klanten.''

Onderzoek

Eerder kondigde de NVWA aan onderzoek te gaan doen naar de eendenfokkerijen waar dierenmishandelingen zijn vastgesteld. ''Wij hebben de akelige beelden gezien, hoe eenden als voorwerpen in kratten worden gegooid. Wij gaan in ons onderzoek vooral kijken naar het vangen en laden van de eenden'', aldus een woordvoerder. De dieren mogen hierbij niet lijden en geen letsel oplopen.

De betreffende eendenfokkerijen kunnen volgens de NVWA nu nog niet worden beboet. Om maatregelen te kunnen nemen, moet de toezichthouder de misstanden zelf vaststellen.

