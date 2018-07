Wetenschappers bevruchten eicel voor voortbestaan zeldzame neushoorn

De bevruchte eicel is vanwege het lopende onderzoek ingevroren, aldus persbureau AFP. Het doel van de wetenschappers is om binnen een jaar een embryo in een draagmoeder te plaatsen, waarna een draagtijd van zestien maanden volgt.

Het team heeft een speciaal apparaat ontwikkeld waarmee eicellen uit neushoorns kunnen worden gehaald. Een aantal zuidelijke witte neushoorns in Europese dierentuinen heeft de ingreep ondergaan. Dat is niet zonder risico, want de dieren moeten onder volledige narcose.

In de toekomst willen de wetenschappers de eicellen van noordelijke witte neushoorns oogsten en kunstmatig bevruchten. Het sperma van in totaal vier noordelijke witte neushoorns is na hun overlijden bewaard gebleven.

Om een gezonde populatie voort te brengen, willen wetenschappers middels stamceltechnologie nieuwe geslachtscellen creëren. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de ingevroren huidcellen van twaalf overleden noordelijke witte neushoorns die geen familie van elkaar zijn.

Kenia

De twee nog levende noordelijke witte neushoorns wonen in een Keniaans nationaal park. Het gaat om de 28-jarige dochter en 17-jarige kleindochter van het allerlaatste mannetje dat in maart overleed. De wetenschappers hebben toestemming gevraagd om het duo mee te laten doen aan het voortplantingsproject.

De populatie van de noordelijke witte neushoorn is sinds halverwege de twintigste eeuw flink afgenomen. In 1960 leefden er nog tweeduizend, in 1984 waren dat er nog maar vijftien. De drastische afname is te wijten aan stropers die de neushoorns doden voor hun hoorns.