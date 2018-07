Potvis voor kust Den Helder overleden aan longontsteking

Er is geen plastic in de potvis aangetroffen, zo is gebleken tijden de autopsie op het dier. In beide longen van het dier is een ontsteking aangetroffen. Onderzoekers denken dat de longontsteking te maken heeft met het verdwalen in de Noordzee.

Vorige week dinsdag overleed de potvis nadat hij een aantal dagen voor de Nederlandse kust had gedobberd. Het dier lag op zo'n 2,5 kilometer van de kust en slaagde er niet in om naar dieper water te zwemmen.

De 15 tot 20 meter lange potvis jaagt normaal gesproken op pijlinktvissen op een diepte van zo'n 2 kilometer. In de slechts tientallen meters diepe Noordzee, waarin bovendien veel zandbanken liggen, raakt het dier snel gedesoriënteerd en kan het geen voedsel vinden.

