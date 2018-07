'China wil bedreigde diersoorten uit Congo importeren voor dierentuinen'

Dat staat in een uitgelekte brief van het Congolese ministerie van Milieu aan een Chinees bedrijf. Uit de correspondentie blijkt dat China een verzoek heeft gestuurd aan het ministerie voor het importeren van een aantal dieren voor in twee dierentuinen, schrijft The Guardian.

De brief is op Twitter geplaatst door een milieuactivist. Het verzoek zou gaan om twaalf berggorilla’s, zestien bonobo’s, acht Afrikaanse lamantijnen en twintig okapi's. Alle vier de diersoorten worden met uitsterven bedreigd.

In Congo leven deze diersoorten alleen in het wild, er bestaat geen fokprogramma. Dit betekent dat de dieren gevangen zouden moeten worden voordat ze geëxporteerd worden naar China. Er leven nog zo’n tweehonderd berggorilla’s in het wild.

Overeenkomst

Het Instituut voor Natuurbehoud in Congo (ICCN) zou volgens milieuactivisten akkoord zijn gegaan met het verzoek en stelt in de brief dat een team van Congolese deskundigen gestationeerd zullen worden in China om te helpen met de verzorging en verhuizing van de dieren.

Het ICCN heeft in een verklaring laten weten dat de organisatie niets afweet van het voorstel om dieren te exporteren, en dringt er bij de regering op aan de conventie inzake internationale handel in bedreigde soorten te respecteren.

De regering van de DRC heeft inmiddels een verklaring afgegeven waarin wordt beweerd dat er geen deal is bereikt en dat de zaak wordt gecontroleerd. "China heeft ons een verzoek gestuurd. Maar we zullen de dieren onder geen enkele omstandigheid verkopen voor geld".