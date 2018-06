Mogelijk tot duizend vogels besmeurd met olie in gebied haven Rotterdam

De zwanen worden behandeld in het speciaal ingerichte opvangcentrum bij de Maeslantkering in Hoek van Holland.

Bij binnenkomst worden de dieren eerst gestabiliseerd. Zo krijgen sommige zwanen sondevoeding om weer op krachten te komen. Vervolgens wordt de stookolie verwijderd.

De dieren moeten eerst worden ingeweekt, voordat ze worden gewassen en afgespoeld, legt een woordvoerder uit. "Daarna kunnen ze naar buiten om te drogen." Per dag kunnen 40 tot 45 zwanen geholpen worden. Er zijn meerdere mensen nodig om één dier schoon te maken.

Volgende week, het is nog niet bekend welke dag precies, zal nog een "wasstraat" voor de vogels worden geopend. "Dan kunnen we het dubbele aantal zwanen per dag helpen", aldus Rijkswaterstaat.

Stookolie

Ruim 200 ton stookolie lekte vorige week uit de olietanker, die in de 3e Petroleumhaven in Rotterdam tegen een steiger was gebotst. Volgens de woordvoerder kan de olie de zwanen heel erg ziek maken en kunnen de dieren zelfs overlijden aan de gevolgen. "Er zijn nog geen dode zwanen gevonden."

De schatting is dat de zwanen in totaal wel zo'n twee weken bij het opvangcentrum zullen verblijven. Als ze sterk genoeg zijn om terug te keren naar het water, wordt een geschikte plek voor ze uitgezocht.

Inmiddels is driekwart van de olie uit het water opgeruimd, bevestigt een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam aan NU.nl. "Er is een speciale wasruimte geopend voor schepen." Het is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

