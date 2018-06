Minister doet onderzoek naar effect van cocaïne op palingen

Dat heeft Van Nieuwenhuizen donderdagavond toegezegd in een debat in de Tweede Kamer.

Aanleiding voor het dit besluit is een onderzoek van de universiteit van Napels. Wetenschappers constateerden onlangs dat cocaïneresten in het water een negatief effect hebben op het libido van de paling, een bedreigde diersoort.

Palingen worden namelijk hyperactief van de cocaïneresten en kunnen zich dan niet meer voortplanten. De drugs hopen zich op in de hersenen, spieren en kieuwen van de vissen. De lichaamsdelen worden hierdoor afgebroken of raken opgezwollen. De schade is meestal onherstelbaar.

Drugslaboratoria

De cocaïne belandt in het oppervlaktewater doordat mensen drugs door het toilet spoelen of in het water lozen. Het gaat vaak om restanten uit illegale drugslaboratoria.

Het aantal palingen in Europese wateren is sinds de jaren tachtig met meer dan 90 procent afgenomen. Daarom is het dier beschermd verklaard. Ook de groei en voortplanting van andere waterdieren zou worden geremd door de cocaïneresten.

Serieus probleem

CDA-parlementariër Jaco Geurts had Van Nieuwenhuizen vragen gesteld over het onderzoek dat vorige week gepubliceerd werd. De minister spreekt van een "serieus probleem" en wil het onderzoek "voorrang geven".

Haar woordvoerder kan niet zeggen wanneer resultaten verwacht worden.

