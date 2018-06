Witte haai voor het eerst in dertig jaar gezien voor kust Spanje

Het team van de wetenschappelijke expeditie Alnitak publiceerde donderdag een foto van de 5 meter lange haai. Het dier werd in de wateren van het Spaanse onbewoonde eiland Cabrera aangetroffen, ongeveer 17 kilometer ten zuiden van Mallorca.

"In de afgelopen jaren zijn er meerdere onbevestigde waarnemingen en geruchten geweest over de witte haai in Spanje", schrijft Alnitak op Facebook. "Dit is de eerste officiële waarneming van een witte haai in Spaanse wateren sinds dertig jaar."

Witte haaien komen voor in de Middellandse Zee, maar laten zich zelden zien. De haaisoort is een van de grootste roofdieren in de zee.

