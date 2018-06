Ontsnapte pelikaan Artis gevangen op spoor bij Amsterdam

De pelikaan is rond 11.45 uur door dierverzorgers gevangen. Dit gebeurde in samenwerking met de politie. Hij is inmiddels terug in de dierentuin en maakt volgens de dierentuin een goede indruk. De komende tijd wordt hij in de gaten gehouden door een dierenarts. Zaterdag mag hij zich weer bij de andere pelikanen voegen.

Medewerkers van Artis en de dierenambulance waren in de ochtend op zoek naar het ontsnapte dier. De vogel werd onder meer gespot in het Entrepotdok naast Artis en later op de Sarphatistraat in Amsterdam. Er was ook een kans dat hij zelf zou terugvliegen naar zijn soortgenoten in de dierentuin.

Het kortwieken van de pelikanen vindt elke vijf weken plaats in Artis. Bij het kortwieken wordt een stukje van de uiteinden van de vleugels geknipt, zodat de vogels niet weg kunnen vliegen. Volgens de dierentuin is dit pijnloos en moet het doorlopend gebeuren, omdat de uiteinden weer aangroeien.

Volgens een medewerker vond het kortwieken iets later plaats dan anders, vanwege het broedseizoen van de vogels. De dierentuin heeft ermee gewacht om onrust in de groep te voorkomen. Bij de ontsnapte pelikaan kwam het moment voor kortwieken echter te laat.