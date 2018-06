Overleden potvis wordt tentoongesteld in Naturalis Leiden

Het Walvisteam van Naturalis onderzoekt de potvis de komende dagen in Harlingen. Volgens Naturalis is het een van de grootste potvissen die tot nu toe in Nederland aanspoelde. Voor het museum is dat de reden om het dier tentoon te stellen.

Naturalis komt altijd in actie wanneer in Nederland een overleden walvis aanspoelt. Het dier wordt door een speciaal team van het museum onderzocht en geborgen. Walvissen worden door het museum deels of in zijn geheel bewaard in de rijkscollectie, zodat wetenschappers onderzoek kunnen doen naar het skelet. De skeletten worden echter niet altijd tentoongesteld.

De walvis die maandag werd gesignaleerd, is 17 meter lang en weegt ongeveer 50.000 kilo. Het dier is te groot om in zijn geheel naar Leiden te vervoeren en zal daarom in de haven van Harlingen worden ontleed. Het team dat de walvis onderzoekt, verwacht tot zaterdag 30 juni nodig te hebben om het dier te bergen.