Overleden potvis uit water getakeld in Harlingen voor onderzoek

In Harlingen is de potvis met een grote constructie uit het water getakeld, meldt Rijkswaterstaat woensdag. In eerste instantie lukte dit niet, omdat het 50.000 kilogram wegende dier te zwaar was voor de constructie. Met een nieuw takelsysteem is de poging wel geslaagd.

De potvis is in Harlingen geborgen.

Onderzoekers van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht kunnen het enorme gevaarte, dat ruim zeventien meter lang is, ter plekke onderzoeken. Naturalis begeleidt het onderzoek en wil daarna het skelet opnemen in haar collectie.

Volgens een woordvoerder van het onderzoeksinstituut en natuurhistorisch museum in Leiden gaat het om een van grootste potvissen die Naturalis ooit heeft gezien. Vanwege de uitzonderlijke omvang van de potvis, een volwassen mannetje van bijna 17 meter lang en ongeveer 50.000 kilo, zijn er extra leden toegevoegd aan het team.

De doodsoorzaak wordt onderzocht in het laboratorium van de Universiteit Utrecht, waar de organen en weefsels bekeken worden op afwijkingen, ziektes en bacteriën.

De potvis is maandagochtend voor de kust van Den Helder ontdekt. Al snel ontstond de verwachting dat de potvis niet meer op eigen kracht de Noordzee kon verlaten. Aan het begin van de middag is het dier aan de "doodstrijd" begonnen.

"De ademhaling werd oppervlakkig en de potvis blies onder water uit. Daarnaast kantelde het dier een aantal keer. Iets na 18.00 uur kantelde het dier voor de laatste keer, waarna de potvis levenloos in het water bleef liggen", vertelde Jolanda Meerbeek, hoofd dierzorg van SOS Dolfijn.

Dobberen

De potvis zwom al een tijd niet meer en dobberde tussen Petten en Julianadorp. Het dier lag op zo'n 2,5 kilometer van de kust. SOS Dolfijn probeerde het gebied rondom de walvis rustig te houden, zodat het dier mogelijk op eigen kracht naar dieper water kon zwemmen. Maar daar is de potvis niet in geslaagd.

De 15 tot 20 meter lange potvis jaagt normaal gesproken op een diepte van zo'n 2 kilometer op pijlinktvissen. In de slechts tientallen meters diepe Noordzee, waar bovendien veel zandbanken liggen, raakt het dier snel gedesoriënteerd en kan het geen voedsel vinden.

Het was volgens SOS Dolfijn geen optie om het dier een "duwtje verder" richting zee te geven, omdat de potvis daar dan alsnog zou blijven liggen. Ook bijvoeren kon niet, omdat het benodigde voedsel niet te verkrijgen is.

Wat er na het verrichten van sectie met de potvis gaat gebeuren, is nog onduidelijk.

