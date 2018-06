Potvis voor kust Den Helder overleeft zeer waarschijnlijk niet

De potvis lag dinsdag aan het eind van de ochtend nog steeds op dezelfde plek als waar hij maandagochtend voor het eerst werd gesignaleerd.

De walvis "dobbert" volgens SOS Dolfijn tussen Julianadorp en Petten. Hij beweegt vrijwel niet. Dat zijn locatie toch verandert, heeft vermoedelijk te maken met de getijden.

"Het enige dat we nu kunnen doen, is het dier rust en ruimte geven; zodat het dier kan nadenken hoe het wegkomt uit deze benarde positie", vertelt hoofd dierzorg Jolanda Meerbeek van SOS Dolfijn.

Maar de kans dat de potvis zelf de weg naar diepere wateren terugvindt, is volgens Meerbeek niet heel groot. "Als potvissen in de problemen komen, loopt het bijna nooit goed af. Dat is iets wat we wereldwijd zien."

Terugduwen

Volgens Meerbeek is het geen optie om de potvis verder de zee op te duwen. "Het dier beweegt amper meer. Als we het terugduwen naar zee, dan zal het daar waarschijnlijk blijven liggen. Dan strandt het mogelijk later alsnog."

Waarom de walvis zo inactief is, is onbekend. ''Het kan zijn dat het dier stervende is, maar dat weten we niet", aldus Meerbeek.

Het is lastig om de 15 tot 20 meter lange potvis te verplaatsen naar een plek waar het dier zich op zijn gemak voelt. "Ze jagen op grote pijlinktvissen die op kilometers diepte zwemmen. In de Noordzee zijn die niet te vinden. We zouden het dier dan naar de Atlantische Oceaan bij Frankrijk of boven Schotland moeten brengen. De potvis weegt 30.000 tot 50.000 kilo, dus dat is eigenlijk niet te doen", aldus Meerbeek.

Ook bijvoeren is volgens haar geen optie, omdat de inktvissen die de potvissen eten niet te verkrijgen zijn. "Het dier zou best op bijvoorbeeld makreel kunnen jagen, maar is dat niet gewend en doet dat dus niet."

Walvisprotocol

SOS Dolfijn gaat dinsdagmiddag nog het water op om de potvis van dichtbij te bekijken en heeft dan mogelijk meer informatie over de toestand van de walvis. Maar meer dan dat kan volgens Meerbeek niet gedaan worden. "Het is afwachten wat het dier zelf gaat ondernemen. We proberen nog buitenlandse potvisexperts die mogelijk meer weten te benaderen, maar tot nu toe is daar nog niks uitgekomen."

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelde maandag het zogenoemde walvisprotocol in. Schepen worden daardoor uit de buurt van de potvis gehouden, ook in de nacht. Dat moet de walvis rust geven en voorkomen dat de potvis wordt overvaren.