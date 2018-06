Verzwakte potvis zwemt al uren voor kust van Den Helder

De walvis werd voor het eerst gezien rond 7.30 uur door de bemanning van een schip voor de kust ter hoogte Julianadorp. Daarop is door de Kustwacht een foto gemaakt van het dier, waarna SOS Dolfijn constateerde dat het om een potvis gaat.

Volgens SOS Dolfijn bevindt de potvis zich in "een lastige situatie", omdat de Noordzee voor potvissen te ondiep is om in te leven.

De strandingscoördinator van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is op de hoogte gesteld, direct nadat werd geconstateerd dat het om een potvis ging. Dat is het protocol voor walvissen die in de problemen zijn en groter zijn drie meter.

SOS Dolfijn houdt de walvis samen met de Kustwacht en de KNRM in de gaten en probeert een "zo veilig mogelijke situatie te creëren". Daarbij wordt het scheepvaartverkeer op afstand gehouden. Volgens een woordvoerder van de Kustwacht is wordt geprobeerd het dier weer naar zee te helpen.

"Het is lastig iets te zeggen over de gezondheid van de potvis", zegt Jolanda Meerbeek, hoofd dierverzorging en operatie van SOS Dolfijn. "Het is opvallend, en enigszins zorgelijk, dat de potvis op dezelfde plek blijft. Het is moeilijk om nu een diagnose te geven, we moeten ons baseren op gedrag, klanken en ademhaling.

"Waarschijnlijk gaat het om een jongvolwassen of een volwassen potvis en geen kalf. Over het geslacht kunnen we niks zeggen, omdat dat alleen aan de buik van de potvis te zien is", aldus Meerbeek.

