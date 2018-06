Met olie besmeurde vogels tijdelijk niet meer uit water Rotterdam gehaald

De vogels raakten gewond doordat zaterdag in de Derde Petroleumhaven olie uit een tanker was gelekt.

"Als je de dieren redt, dan moeten ze gelijk geholpen worden. Daar heb je wel een plek voor nodig", aldus de woordvoerder. Maandag wordt een noodhospitaal gebouwd op parkeerterrein Maeslantkering, waar de besmeurde vogels worden schoongemaakt. Meer dan achthonderd vogels, vooral zwanen, zijn besmeurd geraakt.

Het is nog niet bekend wanneer het centrum precies opengaat, maar ''in elk geval zo snel mogelijk''. Het centrum biedt ruimte voor vijfhonderd vogels.

Botsing

De stookolie was afkomstig van een olietanker die zaterdag in de Rotterdamse haven tegen een steiger is gebotst. Hierdoor is bij de Derde Petroleumhaven 200 ton stookolie in het water gestroomd. Een klein deel is ook via de Nieuwe Waterweg naar Hoek van Holland gedreven. Van de ruim 200 ton gelekte olie is inmiddels ongeveer 100 ton geruimd. Naar verwachting duren de opruimwerkzaamheden nog enkele dagen, meldt het Havenbedrijf maandag.

Een gespecialiseerd bedrijf ruimt de olie op. Het bedrijf is met zes olie-opvegende schepen actief. Voor de schoonmaak van ruim vijftig binnenvaartschepen is sinds zondagavond een wasstraat operationeel in de Geulhaven. Inmiddels zijn daar drie schepen schoongemaakt. Later maandag wordt in het Botlekgebied ook een wasstraat voor zeeschepen geopend om vijftien vervuilde zeeschepen schoon te maken.

Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat een verkennend onderzoek doen naar de olielekkage, laat de raad maandag weten.

Het Havenbedrijf Rotterdam zal de eigenaar van de tanker aansprakelijk stellen. Waarvoor de eigenaar, Odfjell, precies aansprakelijk wordt gesteld, moet nog nader worden bepaald.