Duikers halen 750 kilo visnetten uit Noordzee

Verloren vistuig, zoals netten, vishaakjes met lood en kreeftenkorven, vormt een groot gevaar voor vissen, kreeften en krabben. De dieren kunnen erin verstrikt raken en vervolgens sterven.

Visnetten zijn zo ontworpen dat ze sterk zijn en niet snel afbreken in zee en wel zeshonderd jaar kunnen blijven bestaan. ''We hebben de Noordzee weer schoner achtergelaten dan we haar aantroffen'', aldus teamleider Ben Stiefelhagen.

Volgens het expeditieteam zijn er veel minder netten aangetroffen, maar is er wel meer afval zoals plastic flessen gevonden.

Het is sinds 2011 de twaalfde expeditie die de stichting organiseerde. Afgelopen jaren heeft het team in totaal al meer dan 35.000 kilo van deze zogenoemde spooknetten geruimd. Dit jaar dook het expeditieteam in de Noordzee bij de Doggersbank bij Engeland.