Uitgestorven gibbon ontdekt in oude Chinese graftombe

De nieuwe soort is volgens wetenschappers van de Zoological Society of London misschien wel de eerste aap die door toedoen van de mens uitgestorven is. Dat blijkt uit een onderzoek dat in het blad Science gepubliceerd werd.

Tot nu toe was er nog geen bewijs dat de mens verantwoordelijk is geweest voor het uitsterven van een apensoort. Momenteel worden wel alle mensapen, zoals chimpansees, oran-oetans, en gibbons, met uitsterven bedreigd. Onder de gibbons wordt de Hainangibbon als een van de meest bedreigde zoogdieren ter wereld gezien.

De ontdekking van de uitgestorven gibbon bewijst dat de mens al ten tijde van de opkomst van de landbouw grote impact op de natuur had. De Junzi is namelijk uitgestorven door boskap en het beperken van het territorium van het dier.

Lady Xia

Het stuk schedel van de Junzi werd gevonden in de tombe die wellicht toebehoorde aan Lady Xia, de grootmoeder van de eerste keizer van China, Qin Shihuang. De eerste keizer van China is verantwoordelijk geweest voor het laten bouwen van de Chinese Muur en het Terracottaleger.

In de tombe werden ook botten van lynxen, luipaarden en een Aziatische zwarte beer gevonden. Gibbons werden toentertijd als luxueuze huisdieren gehouden en gewaardeerd om hun nobele karakter. Het is niet duidelijk of de gevonden gibbon van Lady Xia is geweest.