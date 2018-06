Verdwenen aapje ARTIS dood teruggevonden

Dat meldt AT5.

Het aapje was al enkele dagen kwijt. Een zoektocht door het hele park leverde in eerste instantie niks op. "Hij is sinds maandag vermist, verzorgers hebben het hele park afgezocht", aldus een woordvoerder van de dierentuin eerder op donderdag tegen NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf.

Het was echter onwaarschijnlijk dat hij verstoten zou zijn door de andere gibbons. "Het aapje is vorig jaar geboren en was dus nog heel gehecht aan zijn moeder", stelt de woordvoerder.

Hoe het jonge aapje in het water terecht is gekomen, is nog niet duidelijk. De gibbons hebben hun eigen eiland in de Amsterdamse dierentuin. In 2011 kwam het eerste gibbonstel naar ARTIS. In 2014 kregen zij hun eerste jong, in 2017 gevolgd door de tweede, die nu dus overleden is.