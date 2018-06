Babyzwaantje in Zwolle raakt met tiewrap aan moeder vast en verdrinkt

De brandweer en de Dierenambulance hebben het pulletje van zijn moeder losgemaakt, maar konden volgens RTV Oost niets meer voor de babyzwaan doen.

Omstanders zagen hoe het dode zwaantje in een meertje in de wijk Stadshagen achter zijn moeder aan dreef, maar konden niet zien hoe ze aan elkaar zaten. Nadat de Dierenambulance niet in staat bleek met een schepnet bij de vogels te kunnen, werd de brandweer ingeschakeld om de zwaan te vangen.

Bij het op het droge brengen, bleek dat het kleine zwaantje met een plastic tiewrap aan zijn moeder vastzat, volgens de Dierenambulance een "bandje dat bijvoorbeeld om folders zit". Daardoor werd de babyzwaan onder water gedompeld, waarna het verdronken is.

Het is niet duidelijk of het dier opzettelijk aan zijn moeder is vastgemaakt of dat het om een ongeluk gaat.