Ontsnapte leeuwin in dierentuin Mechelen doodgeschoten

Dat meldt de dierentuin. Twee pogingen om het dier te verdoven mislukten waarna de leeuwin is doodgeschoten. "Nooit kwam iemand van de bezoekers of het personeel in gevaar", aldus het dierenpark op Twitter.

Toen de leeuwin ontsnapte is het personeel uit voorzorg geëvacueerd. De bezoekers waren in veiligheid, maar moesten wel in hun auto of in de restaurants en winkels blijven.

Het dier ontsnapte uit haar kooi en kwam tot een dienstingang. Hoe dat kon gebeuren, wil de Vlaamse dierentuin nog niet zeggen. Een arts van de dierentuin en de politie probeerden de leeuwin te verdoven.

Volgens VTM Nieuws zaten veertig bezoekers opgesloten in een souvenirwinkel. De leeuwin liep rond in de dierentuin.

"Er waren vanochtend gelukkig nog maar heel weinig bezoekers gezien het vroege uur en die zijn allemaal veilig", zei een woordvoerster van de dierentuin eerder. "Het evacuatieplan is nu van kracht. Dat houdt in dat de mensen binnen moeten blijven."

Er zijn geen slachtoffers. De dierentuin opende zijn poorten weer om 12.15 uur.

