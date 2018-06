Stichting AAP brengt geredde circustijgers naar Britse dierentuin

De tijgers Antonella, Natasha, Zoppa, Girona en Mondo zijn woensdagavond uit Spanje vertrokken, waar ze maandenlang in het Spaanse opvangcentrum van AAP verzorgd zijn.

"Dit transport is een immense logistieke operatie. We vervoeren de dieren per auto, trein en veerboot naar het Engelse eiland. Daarnaast moet het transport natuurlijk ook aan de hoogste dierenwelzijns- en veiligheidseisen voldoen", aldus directeur David van Gennep van Stichting AAP.

In totaal zal de reis zo'n 36 uur in beslag nemen; naar verwachting arriveren de tijgers vrijdagochtend in de dierentuin. In totaal 23 EU-lidstaten hebben een verbod of beperking op het gebruik van wilde dieren in circussen ingesteld, maar er is een groot opvangtekort.