'Ernstig dierenleed bij Nederlandse slachthuizen'

Dat blijkt uit rapporten die RTL Nieuws heeft opgevraagd bij de NVWA.

In totaal zijn in Nederland honderdtachtig slachthuizen waar runderen, schapen en varkens worden geslacht. Een van deze slachthuizen heeft elf boetes opgelegd gekregen in de afgelopen twee jaar. De bedrijfsnamen zijn niet vrijgegeven.

Uit de rapporten blijkt dat er bij het doden van de dieren geregeld misstanden voorkomen. Nadat de dieren zijn verdoofd, moet de halsslagader worden doorgesneden. In zestien gevallen hebben inspecteurs vastgesteld dat dit fout gaat en hebben zij hiervoor een boete uitgeschreven. De dieren waren nog in leven tijdens het verdere slachtproces.

Ook hebben de inspecteurs vastgesteld dat in een aantal gevallen de dieren niet goed verdoofd worden en levend worden gevild . Met het huisvesten en verzorgen van dieren gaan de slachthuizen ook de fout in. Zo leven ze in overvolle stallen en hebben ze geen drinkwater.

In een reactie aan RTL Nieuws laat de NVWA weten dat de overtredingen waarvoor de negentien slachthuizen in de afgelopen twee jaar zijn bestraft, niet voldoende waren om de bedrijven te sluiten. ''We grijpen in met een middel dat in verhouding staat tot de ernst en de frequentie van de overtreding", aldus een woordvoerder.

Varkens

Uit het onderzoek naar de misstanden blijkt dat een slachthuis telkens weer de fout ingaat. In een haf jaar tijd kreeg het bedrijf elf boetes ter waarde van 21.000 euro.

In dit slachthuis gaat het mis bij het slachten van varkens. Dat blijkt uit het verslag van een NVWA-inspecteur aan RTL Nieuws. In een rapport stelt de inspecteur dat bij de varkens de keel niet goed wordt doorgesneden, en de dieren met de achterpoten trappen.

De inspecteur zag ook gebeuren dat er een varken nog bij bewustzijn in een bad van 60 graden wordt gedompeld. Het bad is bedoeld om de haren en hoeven van dode dieren schoon te maken.

België

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights bracht vorig jaar beelden naar buiten van het Belgische slachthuis in Tielt. In het slachthuis werden stelselmatig dieren mishandeld.

Toenmalig staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft destijds naar aanleiding van de incidenten in België afspraken gemaakt met slachthuizen over vrijwillig cameratoezicht. De NVWA heeft toegang tot deze beelden.

Het is onduidelijk hoeveel Nederlandse slachthuizen camera’s hebben opgehangen.