Man wilde 22 vogelspinnen uit Paraguay Duitsland in smokkelen

De koffer werd door een röntgenapparaat gehaald, omdat de man deze niet op tijd van de bagageband had gehaald. Als hij dat wel had gedaan, waren de spinnen niet gevonden, zegt de Duitse douane tegen Duitse media.

Op de scan zagen de douaniers de spinnen samengedrukt in twintig plastic doosjes zitten. Daarop werd de man ondervraagd. Hij zei dat er persoonlijke zaken in de koffer zaten.

Na de vondst erkende de man een vogelspinnenkweker te zijn.

Het invoeren van vogelspinnen is niet verboden in Duitsland, maar dan moeten de papieren wel in orde zijn, zegt de Duitse douane. De man is aangeklaagd wegens belastingontduiking. De Duitse douane denkt namelijk dat de man de spinnen wilde verkopen.

De spinnen zijn in beslag genomen en worden onderzocht door een dierenarts. Of de man de spinnen terugkrijgt, is niet bekend.

