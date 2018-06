Internationale wetenschappers bespreken slangenbeten tijdens Leids congres

Het congres wordt geopend door tv-bioloog en gifexpert Freek Vonk, zelf meermaals gebeten door gifslangen.

Per jaar overlijden wereldwijd 125.000 mensen aan de gevolgen van giftige slangenbeten. Nog eens 450.000 mensen raken permanent verlamd of verminkt.

"Slangenbeten zijn een wereldwijd probleem met verwoestende gevolgen. Het is een groter probleem dan ebola. Heel lang is er geen aandacht voor geweest. Een stille ramp'', zegt Jet de Wit van het Leidse Naturalis Biodiversity Center, waar het congres plaatsvindt.

Het doel van de bijeenkomst is om tot praktische oplossingen te komen. "Zo is er een expert die vertelt over het inzetten van drones om medicijnen snel af te leveren in moeilijke gebieden in India en Afrika. Maar ook hoe mensen bewust gemaakt kunnen worden van de gevaren. Met educatie is nog veel winst te behalen'', aldus de Wit.

Het beschermen van slangen staat eveneens op het programma. Het gif is niet alleen gevaarlijk, het wordt ook gebruikt om nieuwe medicijnen te ontwikkelen.

Vooral in Afrika en Azië worden mensen vaak gebeten door gifslangen. In Nederland is de adder de enige giftige slang die in de natuur voorkomt. Ringslangen en gladde slangen komen hier ook voor, maar die zijn niet giftig.