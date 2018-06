Digitaal meldpunt helpt overlast eikenprocessierups in kaart te brengen

Het bedrijf krijgt dagelijks tussen de 100 en 150 meldingen, laat een woordvoerder weten. Het gaat om een pilot. Als deze vorm van crowdsourcing succesvol blijkt, wil Civity het meldpunt actiever onder de aandacht van gemeenten en bestrijders gaan brengen.

De meeste problemen doen zich op dit moment voor in het oosten en midden van Nederland, blijkt uit een analyse van de voorlopige resultaten.

De eikenprocessierups veroorzaakt al jarenlang veel overlast. De bestrijding van de overlast is een verantwoordelijkheid van gemeenten, maar die geven het probleem volgens experts vaak te weinig prioriteit.

Verbranden

Vaak grijpen gemeenten pas in als overlast door burgers wordt gemeld. Milieudiensten besluiten dan nesten te verbranden, terwijl dat relatief weinig effect heeft.

Een van de problemen is dat er geen landelijk of zelfs regionaal meldpunt is dat cijfers bijhoudt of registreert. Uit metingen uit 2012 bleek dat zich die zomer in Overijssel twaalfduizend mensen met serieuze klachten hebben gemeld.

Experts vinden dat de landelijke overheid een coördinator zou moeten aanstellen, omdat het probleem naar verwachting de komende jaren alleen maar groter wordt.

Veel jeuk

Eikenprocessierupsen gaan in de zomer massaal op zoek naar eten in eiken en op andere plekken. Nederland telt vele honderden miljoenen exemplaren. Elke rups heeft 800.000 minuscule haartjes die, als ze op de huid, in ogen of in de longen van mensen belanden, veel jeuk en overlast kunnen veroorzaken. De rupsen zijn ook erg gevaarlijk voor huisdieren.

Civity levert voor diverse grote gemeenten de software waarmee digitale meldingen van overlast in openbare ruimten wordt geïnventariseerd. Het meldpunt jeukrups.nl maakt gebruik van dezelfde techniek. "Op basis van de gegevens die we nu verzamelen, kunnen experts bijvoorbeeld ook beter voorspellen waar de nesten in februari en maart moeten worden bestreden", legt woordvoerder Tom de Nooij van Civity uit.

Biodiversiteit

Experts op het gebied van bestrijding van de rups adviseren het probleem aan te pakken door meer natuurlijke vijanden van de rups in de omgeving te plaatsen of door in maart al nesten met bestrijdingsmiddelen te bespuiten. Dit is echter iets dat gemeenten amper doen.

Civity wil aan het eind van de zomer de vergaarde gegevens ook delen met het Kenniscentrum Eikenprocessierups van Wageningen University & Research.