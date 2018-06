Oudste Sumatraanse orang-oetan (62) ter wereld overleden

Orang-oetan Puan werd geëuthanaseerd, omdat ouderdomskwalen haar leven ondraaglijk hadden gemaakt.

Apenverzorger Holly Thompson zei dat het een moeilijke, maar juiste beslissing was om de oude aap een eerbiedig einde te geven.

Puan leefde sinds 1968 in de dierentuin. Ze is officieel in Guinness Book of Records opgenomen als de oudste van haar soort. Volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) worden Sumatraanse orang-oetans normaal gesproken zo'n 45 jaar.

Jungle

Algemeen wordt aangenomen dat Puan in 1956 is geboren in de jungle van het Indonesische eiland Sumatra. Puan had wereldwijd in dierentuinen 54 nakomelingen. Enkele van deze apen zijn uitgezet in de jungle van Sumatra.

Volgens het WNF leven nog zo'n 5.600 Sumatraanse orang-oetans in het wild.