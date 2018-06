Kenniscentrum raadt inzet brandweer aan voor grote overlast eikenprocessierups

De overlast van de rupsen is dit jaar erger dan ooit, onder meer door de warmte van de afgelopen tijd. Ook is op veel locaties bezuinigd op de bestrijding, waardoor oude nesten zijn blijven zitten. Dat leidt het jaar daarna tot een vervijfvoudiging van het aantal rupsen. Verder is er een tekort aan bestrijders.

Volgens een woordvoerster is in Duitsland de inzet van de brandweer al gebruikelijk bij het verdelgen van de eikenprocessierups. Voordeel is dat brandweerlieden beschermende pakken hebben.

Elke eikenprocessierups is bezet met zevenhonderdduizend brandharen, die bij aanraking klachten veroorzaken als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. De brandharen kunnen verwaaien en terechtkomen op festivalterreinen, zwemplassen en campings.

Specialist Silvia Hellingman van het Kenniscentrum in Wageningen heeft het gevoel dat de overheden in omliggende landen het probleem serieuzer nemen. "In Duitsland worden uit voorzorg tijdig parken en scholen gesloten. Daar wordt ook heel actief nagedacht over een structurele oplossing, zoals het garanderen van meer biodiversiteit. Hier in Nederland wordt dat toch vooral gezien als dure onzin."

Te laat

"Gemeenten die nú de problemen willen bestrijden, zijn eigenlijk al te laat", zegt Henry Kuppen van bomenstichting Terra Nostra tegen NU.nl.

"Het voorkomen van overlast is een project dat planning vergt. De beste methode is het stimuleren van meer biodiversiteit, oftewel ervoor zorgen dat er meer natuurlijke vijanden van de rups in een gebied komen. Een andere oplossing is om in maart al te gaan spuiten met bestrijdingsmiddelen in de bomen die het jaar daarvoor veel overlast veroorzaakten."