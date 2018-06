Huissteekmug eerder actief door hoge temperaturen en vele regenval

Normaal gesproken is de huissteekmug pas in de tweede helft van juni actief, met een piek in juli en augustus. Volgens NatureToday was de eerste generatie steekmuggen dit jaar al eind mei actief.

In april was het dit jaar 3 graden warmer dan normaal. In mei was het zelfs 3,1 graden warmer. Door de hoge temperaturen gaat de ontwikkeling van de larven een stuk sneller, waardoor de tweede generatie steekmuggen rond deze tijd al actief zal zijn.

Op NatureToday maken biologen van natuurorganisaties en kennisinstellingen melding van actuele ontwikkelingen in de natuur in ons land.

Een nieuwe generatie huissteekmuggen betekent volgens NatureToday dat er bij voldoende neerslag veel overlast van de insecten is. Neerslag is voor muggen belangrijk om de broedplaatsen lang genoeg gevuld te houden met larven.

De meeste overlast van de muggen wordt veroorzaakt door de mens zelf, door in tuinen emmers, plantenbakken en regentonnen met water te vullen. Omdat larven van een huissteekmug in die omgeving geen natuurlijk vijanden hebben, kan de muggenlarvendichtheid in deze kunstmatige broedplaatsen oplopen tot honderden larven per liter water.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!