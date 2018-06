Naar Servië gelopen Bulgaarse koe mag blijven leven

Penka dreigde te worden afgemaakt, omdat het dier de EU-grenzen heeft overschreden. Volgens Europese wetgeving mag een dier dat buiten de EU is geweest niet meer worden teruggevoerd.

De koe was in het zuidwesten van Bulgarije afgedwaald van de kudde en is vervolgens in een weiland in Servië beland.

Veel mensen trokken zich het lot van Penka de koe aan, onder wie de zanger Paul McCartney. De Britse krant Daily Telegraph is een petitie gestart om het dier te redden.

Uiteindelijk heeft een dierenarts uitgesloten dat het dier in Servië een ziekte heeft opgelopen. Daardoor mag Penka de rest van haar leven bij haar kudde blijven. Daarmee worden eigenlijk twee levens gered: de koe is drachtig.