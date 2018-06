Politie Twenterand onderzoekt vondst aan beton gebonden zwijn

Voorbijgangers zagen het dier zondagmiddag in het water liggen. Nadat ze het dier op de kant getrokken hadden, bleek het zwijn overleden te zijn en bovendien met zijn poten vastgebonden te zitten aan een betonblok.

De persoon die het dier had gevonden, heeft hierop de politie ingeschakeld. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat het dier al zeker enkele dagen in het water lag.

De politie heeft de zaak momenteel in onderzoek en bekijkt of hier sprake is van dierenmishandeling.