Bewakingscamera ontmaskert poes in Purmerend als 'zwembroekdief'

Dat vertelt De Vries in een woensdag gepubliceerd interview met NH.

De man uit Purmerend miste vorige week opeens meerdere zwembroeken en handdoeken die in zijn tuin lagen. Hij was niet de enige; ook bij buren waren opeens zwembroeken, poppenkleertjes en babylakens verdwenen.

In eerste instantie verweet De Vries zijn kinderen onzorgvuldig met hun spullen te zijn omgesprongen. Maar toen er wederom een zwembroek was verdwenen, controleerde hij de beelden van een bewakingscamera, waarna een witte poes als 'dief' werd ontmaskerd.

Zijn vrouw is samen met een buurvrouw op zoek gegaan naar de eigenaar van de poes. Het lijkt erop dat de eigenaar op vakantie is. De buurtbewoners willen na de vakantie van de man met hem overleggen hoe de 'diefstal' in de toekomst te voorkomen is. Het is overigens niet duidelijk waar de 'dief' zijn buit heeft gelaten.

Purmerend is overigens niet de eerste stad in Nederland die geteisterd wordt door een kat met 'kleptomanie'. In Utrecht ontmaskerden buurtbewoners afgelopen najaar kat Sebas als 'dief' van diverse sokken, ondergoed en kussenslopen uit tuinen.