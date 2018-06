Griend in Thailand overleden door acht kilo plastic in maag

De walvisachtige was maandag uitgeput gevonden in een kanaal in het zuiden van het land.

Dierenartsen probeerden de griend al dagen te redden. Vrijdag spuugde het dier vijf plastic zakken uit en stierf kort daarna. Na de autopsie troffen de artsen nog eens tachtig plastic zakken en andere plastic voorwerpen aan.

"Dit plastic afval maakte de griend ziek, waardoor hij niet meer instaat was om op voedsel te jagen", aldus de kustwacht.

Dodelijke rommel

In Thailand wordt veel plastic gebruikt. De autoriteiten hebben onlangs campagnes gelanceerd om mensen aan te moedigen minder plastic te gebruiken.

Wereldwijd wordt er jaarlijks acht miljoen ton plastic - flesjes, verpakkingsmateriaal en andere rommel - in zee gedumpt. Dat is bedreigend of dodelijk voor het onderwaterleven, maar het kan ook in de menselijke voedselketen komen, aldus de VN-milieu-autoriteit UNEP.