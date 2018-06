Twee zeeleeuwen geboren in Artis

Dat laat Artis vrijdag weten. De moeder van het eerste jong is nog onervaren en had weinig aandacht voor haar baby. De ander, die de oma is van deze pup, bood zich daarom instinctief aan om het dier te voeden.

De volgende dag wierp ze haar eigen jong en nu zoogt ze beide pups. De verzorgers geven haar nu extra veel vette vis. Het is nog niet bekend welk geslacht de pups hebben en wanneer ze voor bezoekers te zien zijn. Op dit moment verblijven ze nog binnen en kiezen ze zelf het moment waarop ze naar buiten gaan, aldus de Amsterdamse dierentuin.

De Californische zeeleeuw komt in het wild voor langs de westkust van Noord-Amerika. De draagtijd is zo'n elf tot twaalf maanden. De worp verloopt meestal in een paar minuten. Pasgeboren zeeleeuwen kunnen nog niet zwemmen. Het duurt ongeveer tien dagen voor ze dit hebben geleerd.