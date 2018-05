Veluwe roept hulp in bij bekijken beelden om diersoorten in kaart te brengen

Per jaar maken tientallen cameravallen op de Veluwe dag en nacht miljoenen foto's en filmpjes. Op het moment dat er beweging voor zo'n camera is, wordt een foto gemaakt of start de opname. Maar vanwege de grote hoeveelheid beeldmateriaal kan lang niet alles worden bekeken.

In samenwerking met de Wageningen Universiteit worden de foto's nu beschikbaar voor het publiek. Vanaf dinsdag kunnen de beelden van project Snapshot, zoals het word genoemd, op de website van De Hoge Veluwe worden bekeken en kan worden gemeld om wat voor dier het gaat en wat het dier op de foto of het filmpje doet.

Door meer beelden van dieren op de Veluwe te bekijken, wordt meer bekend over het gedrag en de verspreiding van de dieren. Ook wordt zo duidelijk hoeveel dieren er in het natuurgebied leven.

Uit de beelden kwamen eerder al interessante zaken naar voren. Zo bleek dat de dieren de openingstijden van De Hoge Veluwe kennen: direct na sluitingstijd worden ze actiever.

Doel van het project is ook om mensen meer te leren over de Nederlandse natuur. Uitgebreide biologische kennis is niet nodig om mee te doen.